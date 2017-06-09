Порошенко: Украина, ФРГ и Франция объединились против агрессии РФ

09.06.2017, 16:42

Украина, Германия и Франция занимают единую позицию по выполнению дорожной карты и имплементации договоренностей, достигнутых в минском формате. Об этом заявил Пезидент Украины Петр Порошенко во время совместного с президентом Литвы Далей Грибаускайте брифинге в Харькове.

Глава государства подчеркнул: "Мы очень довольны тем, что есть солидарность и единство Европы, Соединенных Штатов. Вопрос выполнения минских договоренностей является нашим требованием и применение санкций к России имеет целью выполнения ею этих договоренностей".

"Мы координируем наши усилия с нашими партнерами в нормандском формате. Я очень доволен этой координацией. Я считаю, что наши объединенные усилия приведут к установлению мира на украинской территории", - убежден Порошенко.

Президент также отметил, что санкции против России должны быть усилены, в случае невыполнения ею минских договоренностей. Он добавил, что это является способом удержать Россию за столом переговоров.

Президент отметил, что в первую очередь речь идет о выполнении безопасности компонента минских договоренностей: отвод вооружения, освобождение заложников, прекращение огня, допуск мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию. Глава государства также добавил, что должна быть введена вооруженная полицейская миссия, которая также будет выполнять контрольные функции.

Глава государства напомнил, что Россия предпринимает шаги по признанию незаконных документов так называемых ДНР и ЛНР, а также пытается ввести на этой территории рублевую зону, введя в обращение свою валюту. Кроме того, на этой территории были конфискованы собственность и имущество, принадлежащее украинцам.

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, что нормандский формат работает, но он может быть изменен или расширен. "Но у нас нет другого выбора чем выполнять минские договоренности", - отметила она.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Литвы выразила обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и ежедневной гибелью людей. "Нет никаких условий для того, чтобы снимать санкции", - подчеркнула Даля Грибаускайте. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.