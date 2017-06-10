Этот день в истории: 10 июня

10.06.2017, 10:32

Предлагаем дайджест основных событий и дат 10 июня.

323 до н. э. - умер Диоген Синопский, древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы киников.

1652 - Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.

1793 - в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк.

1793 - столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.

1794- по инициативе Максимильена Робеспьера Конвент принял закон о реорганизации Революционного трибунала.

1809 - Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

1909 - впервые в мире использован сигнал SOS.

1909 - основана Канберра, столица Австралии.

1911 - королева Нидерландов Вильгельмина открыла в Амстердаме после реставрации новый музей - Дом Рембрандта.

1917 - Центральная Рада провозгласила Универсал "К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему", который впоследствии назван "I Универсалом".

1919 - официально созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа с пятью работниками. В 1932 году на их базе образован завод VEF.

1920 - ВЦИК утвердил положение "О рабоче-крестьянской милиции", которая была определена как "вооруженные части особого назначения".

1921 - основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", где писатель прожил около 60 лет.

1926 - Бразилия покинула Лигу Наций.

1930 - вышло постановление Совета Труда и Обороны о строительстве Беломоро-Балтийского канала с привлечением 120 тысяч заключённых. Строительство продлилось с 1931 по 1933 год.

1931 - между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд "Красная стрела".

1934 - создано украинское отделение ГУЛАГа.

1936 - в СССР основана киностудия Союзмультфильм.

1940 - Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии.

1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции "Барбаросса" - 22 июня.

1943 - Ласло Биро запатентовал шариковую ручку.

1946 - провозглашена итальянская республика.

1967 - окончилась Шестидневная война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой.

1973 - умер Эрих фон Манштейн, немецкий генерал-фельдмаршал.

1996 - корпорация "Интел" выпустила процессор Pentium II.

2003 - с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом Spirit на борту.

2008 - умер Чингиз Айтматов, писатель.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.