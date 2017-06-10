Этот день в истории: 10 июня

Предлагаем дайджест основных событий и дат 10 июня.
323 до н. э. - умер Диоген Синопский, древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы киников.
1652 - Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.
1793 - в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк.
1793 - столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.
1794- по инициативе Максимильена Робеспьера Конвент принял закон о реорганизации Революционного трибунала.
1809 - Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.
1909 - впервые в мире использован сигнал SOS.
1909 - основана Канберра, столица Австралии.
1911 - королева Нидерландов Вильгельмина открыла в Амстердаме после реставрации новый музей - Дом Рембрандта.
1917 - Центральная Рада провозгласила Универсал "К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему", который впоследствии назван "I Универсалом".
1919 - официально созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа с пятью работниками. В 1932 году на их базе образован завод VEF.
1920 - ВЦИК утвердил положение "О рабоче-крестьянской милиции", которая была определена как "вооруженные части особого назначения".
1921 - основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", где писатель прожил около 60 лет.
1926 - Бразилия покинула Лигу Наций.
1930 - вышло постановление Совета Труда и Обороны о строительстве Беломоро-Балтийского канала с привлечением 120 тысяч заключённых. Строительство продлилось с 1931 по 1933 год.
1931 - между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд "Красная стрела".
1934 - создано украинское отделение ГУЛАГа.
1936 - в СССР основана киностудия Союзмультфильм.
1940 - Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии.
1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции "Барбаросса" - 22 июня.
1943 - Ласло Биро запатентовал шариковую ручку.
1946 - провозглашена итальянская республика.
1967 - окончилась Шестидневная война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой.
1973 - умер Эрих фон Манштейн, немецкий генерал-фельдмаршал.
1996 - корпорация "Интел" выпустила процессор Pentium II.
2003 - с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом Spirit на борту.
2008 - умер Чингиз Айтматов, писатель.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.