Пять областей Донецкой области третьи сутки остаются без воды

10.06.2017, 11:40

Без стабильного централизованного водоснабжения в Донецкой области остаются пять районов с общим населением около 388 тысяч жителей. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Воды нет в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах. Жителям почасово подают воду с резервного резервуара.

Пока необходимости подвозить воду нет. В резервуарах ее хватит еще на трое- четверо суток.

8 июня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго- Донбасского водопровода из-за чего прекратилась подача воды на пять фильтровальных станций.

В Авдееевке с 7 июня нет газоснабжения и провести ремонтные работы пока невозможно. 8 июня в городе восстановили центральное водоснабжение. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.