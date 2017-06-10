Президент подпишет Закон, которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО

10.06.2017, 12:35

Президент Петр Порошенко подпишет Закон, которым закрепляется курс Украины на получение членства в НАТО как стратегического внешнеполитического приоритета государства. Документ был принят Верховной Радой 8 июня.

"Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной", - сказал Глава государства на вопросы журналистов во время совместного с Президентом Литвы Далей Грибаускайте брифинге в Харькове.

Президент добавил, что парламентская коалиция активно участвовала в принятии этого закона. "Хочу напомнить, что это не новшество, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в Законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО", - отметил Глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что как Президент Украины, должен заботиться о безопасности государства. "Критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО являются чрезвычайно высокими. Кстати, они почти совпадают с критериями для членства в ЕС", - отметил Глава государства. Он добавил, что реформы, которые проводятся для адаптации украинского законодательства к европейскому, также необходимыми и для членства в НАТО.

Президент подчеркнул, что Украина уже много сделала. Это отмечают международные организации и партнеры, в частности сегодня Президент Литвы отметила, что за последние 2,5-3 года в нашем государстве было сделано гораздо больше, чем за предыдущие 20 лет. Но впереди еще много работы, добавил Петр Порошенко. "Давайте сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине нужно сделать, чтобы реформировать государство, чтобы оно соответствовало критериям, которые необходимы для членства", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что во время заседаний Верховной Рады и Национального совета реформ большое внимание уделяется медицинской, образовательной и пенсионной реформам, вопросам приватизации, улучшению инвестиционного климата. "Это только первые шаги, которые сейчас будут сделаны для того, чтобы мы двигались в сторону Европы", - отметил Петр Порошенко.

В свою очередь, Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, что на последней встрече руководителей стран НАТО обсуждался вопрос об открытии "дверей" для Украины и Грузии. "В самом договоре о НАТО, в преамбуле четко сказано, что только демократические страны, уважающие верховенство права и соблюдающие права человека, могут обращаться и стать членами Альянса", - напомнила она.

Даля Грибаускайте также отметила, что для членства в НАТО и ЕС похожи критерии и требования, в частности это касается реформы судебной системы, прокуратуры, экономических реформ. "Все те шаги, которые вы уже сейчас делаете. Как только что отметил Президент Украины, мы говорим не только о необходимости подачи официальной заявки, мы говорим о выполнении реформ", - сказала она, добавив, что Литве после подачи заявки на членство в НАТО понадобилось лет 10 для проведения реформ.

Инф. Официального сайта Президента Украины.