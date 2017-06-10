В СБУ начали проверку своих сотрудников после расследования журналистов об их элитных авто

10.06.2017, 12:46

Служба безопасности Украины начала проверку сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, которые фигурировали в громком расследовании журналистов программы "Схемы" о элитных машинах.

Об ответе на запрос издания "Слово і Дело" сообщил начальник управления внутренней безопасности СБУ Александр Саппа.

"Управлением внутренней безопасности в пределах компетенции обработано Ваш запрос на информацию, который поступил по электронной почте 2 июня 2017 года. Сообщаем, что проверка фактов, приведенных в сюжете программы "Схемы", в данный момент осуществляется", - отметил Александр Саппа.

Напомним, журналисты программы "Схемы" сообщили, что некоторые работники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ ездят на люксовых автомобилях, которые могут стоить значительно дороже, чем их зарплаты.

Журналисты несколько дней подряд следили за тем, на каких машинах приезжают на работу сотрудники экономического управления СБУ. Оказалось, что некоторые из зафиксированных автомобилей официально принадлежат не СБевцам, а их родителям, которые получают небольшие доходы.

"Диапазон стоимости автомобилей работников этого управления колеблется в пределах от 30 до 80 тысяч долларов. Зарплата из бюджета - от 8 до 30 тысяч гривен", - сообщали журналисты.

Редакция программы также сообщила, что СБУ хотела снять с эфира сюжет программы "Схемы" о люксовых авто ее сотрудников

Служба безопасности Украины осуществляла давление на программу, чтобы не допустить выхода в эфир выпуска о коррупции в рядах СБУ. За полтора часа до эфира, когда выпуск был полностью смонтирован и изменения внести уже технически было невозможно, Радио Свобода получило письмо за подписью председателя начальника управления взаимодействия со СМИ Елены Гитлянской с намеком на уголовную ответственность в случае выхода сюжета. Об этом сообщает УНИАН.