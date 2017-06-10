Аваков: Основа новой полиции - фундаментально новый уровень сознания правоохранителей и уровень их подготовки

10.06.2017, 12:48

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время визита в Одесский государственный университет внутренних дел.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, госсекретарь МВД Алексей Тахтай, глава Нацполиции Сергей Князев и ректор ОГУВД Иван Катеринчук, представители городской и областной власти.

"Да, мы оснащаем полицейских новыми автомобилями, новыми техническими средствами, новыми законами, но самое главное - мы ожидаем фундаментально нового уровня сознания от работников Нацполиции", - отметил глава МВД.

По словам Арсена Авакова, в наше время перед полицейскими встает множество вызовов, связанных с тем, что преступный мир оперирует современными техническими возможностями.

"Необходима адекватность и соответствие учебного процесса к новым вызовам. Нам не нужны старые подходы, нам нужны компетентные, хорошо подготовленные специалисты в каждом направлении. Именно поэтому фундаментально важно иметь современные центры подготовки кадров. Один из центров, базовый стратегический, будет находиться в Одессе. Уверен, что коллектив университета с этим справится", - подчеркнул он.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что коренное изменение системы обучения является ведущим фактором, который влияет на качество работы новых полицейских.

"Своей работой мы показываем гражданам, достойны ли того, чтобы называться полицейскими нашего государства - Украины. Помните, что ваша основная задача - получать знания. Мы пришли к единому мнению, что к началу нового учебного года мы в корне изменим систему преподавания оперативно-внезапной деятельности, поисковых, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, осуществляемых с применением оперативных и оперативно- технических средств", - добавил Сергей Князев.

В рамках мероприятия также состоялась закладка символической капсулы на месте строительства нового корпуса ОГУВС и вручение 10 отличий и грамот работникам вуза.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.