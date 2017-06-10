Столкновения на концерте Ирины Билык в Одессе

10.06.2017, 12:57

В Одессе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал известному активисту Сергею Стерненко, пострадавшему 8 июня во время концерта Ирины Билык, что полицейские, которые превысили полномочия, будут наказаны.

Об этом журналистам сообщил народный депутат Борислав Береза после общения с активистами вместе с министром.

Береза подчеркнул, что все обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы: общественники не должны брать на себя функции правоохранителей, а последние не имеют права нарушать закон.

На улице Еврейской, возле здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собрались активисты. Они пришли из-за того, что накануне на открытии ресторана Leo Park, во время которого выступала Билык, между активистами, которые протестуют против концерта, и полицейскими произошло несколько столкновений. Во время конфликта пострадал Стерненко.

Впоследствии активист и депутат заявили, что "с министром состоялось конструктивное общение", и Аваков пообещал, что будет проведена проверка того, что произошло, виновные понесут наказание.

Вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Leo Park. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов.

Они заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны. Несколько протестующих через забор, начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, почему помешала полиция.

Во время конфликта пострадал известный активист Стерненко - ему разбили лицо, он утверждает, что это сделали полицейские.

По факту беспорядков открыто два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Об этом сообщает УНИАН.