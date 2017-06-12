Акции протеста в Петербурге: участников окружил ОМОН, десятки задержанных

12.06.2017, 15:15

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции и начали их задерживать.

Участники акции скандируют "Россия будет свободной" и "Позор".

"Пока задержали около 50 человек. Их ведут в автозаки. Сейчас ОМОН окружил вторую группу людей: в оцеплении 50-60 человек", - говорится в сообщении "Бумаги".

Как сообщает "Фонтанка", одного из участников акции на Марсовом задержали с плакатом "Володя! Мы устали от тебя". На поле он успел простоять пару минут.

"Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны", - пишет "Фонтанка".

В Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг. Об этом сообщает УНИАН.