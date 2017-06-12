Организаторы "КиевПрайд-2017" ожидают 18 июня до 5 тысяч участников марша

12.06.2017, 15:36

Организаторы "КиевПрайд-2017", который запланирован на 18 июня, ожидают до 5 тысяч участников марша. Об этом сообщила директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

Она отметила, что в этом году длина прохождения марша увеличилась: "В прошлом году было 750 м, в этом - 1,2 км".

"Сегодня на официальном сайте "КиевПрайд" будет обнародована карта, на которой будут обозначены "входы" и "выходы" нынешнего марша, то есть те места, через которые можно будет попасть внутрь периметра для участия в самом шествии. По завершении марша большинство участников будет увезены в безопасные места на специальном транспорте", - заметила Панухник.

К обеспечению правопорядка во время марша участников будут сопровождать правоохранители и волонтеры.

Количество правоохранителей, по ее данным, сейчас прогнозируется такое же, как и в прошлом году.

Член правления ОО "КиевПрайд" Зорян Кись подчеркнул, что марш является правозащитным шествием. Он сообщил, что лозунг нынешнего Прайда - "Страна для всех" и озвучил его политическую декларацию, в которой, в частности, говорится: "Мы выступаем против любых привилегий или ограничений. Украина, которая не является страной для всех, - это Украина прошлого. Украина будущего - это страна свободы, равенства и возможностей".

В свою очередь программный директор ОО "КиевПрайд" Анна Шарыгина отметила, что одна из главных задач марша - сделать "видимыми" ЛГБТ-людей и других людей в Украине.

Кись призвал противников марша воздержаться от провокаций: "Ибо вы никогда не знаетете, кто может пострадать от ваших действий на марше. Потому что в марше будут не только представительницы и представители ЛГБТ-сообщества, а могут быть ваши знакомые, родственники, соседи ... И кто бы ни был на марше, человеческая жизнь и здоровье - это самая большая ценность".

Он напомнил, что марши начинались в Киеве с несколько метров и очень незначительного количества участников: "Мы начинали с 200 метров на Шулявке и 80-ти участников". Об этом сообщает УНИАН.