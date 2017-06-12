Президент: Украинские пункты пропуска на границе будут осуществлять единый контроль со словацкими, польскими, румынскими и венгерскими партнерами

12.06.2017, 15:43

Президент Петр Порошенко вместе с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской принял участие в символической церемонии открытия дверей в Европу на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.

"На самом деле мы этого очень долго ждали. И это историческое мгновение, когда мы разрушаем бумажную завесу, отделяющую Украину от Европы", - сказал Петр Порошенко во время церемонии.

Петр Порошенко уверен, что этот день навсегда останется в истории Украины как окончательный выход нашего государства из Российской империи и возвращения Украины в семью европейских народов. Он напомнил, что именно ради этих ценностей, европейских ценностей три с половиной года назад украинцы вышли на Революцию Достоинства, требуя реформ и европейской интеграции.

По его словам, сегодня этим правом может воспользоваться каждый украинец, уже более 4 млн украинцев, которые имеют биометрические паспорта. "На сегодняшний день эти паспорта не требуют никаких виз, ни бумажной волокиты, никаких сборов, никаких очередей", - добавил Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что отныне ценность украинского паспорта значительно возросла. "Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе, или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить венскую оперу", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что украинская власть, со своей стороны, делает все, чтобы такие путешествия в Европу стали более доступными. "Запустили новые поезда в соседние европейские страны, вместе с нашей таможенной и пограничной службами совместно обустраиваем пункты пропуска и будем делать единый контроль с нашими словацкими, польскими, румынскими и венгерскими партнерами, как символ дружбы и доверия между нашими странами", - сообщил Петр Порошенко.

Глава Украинского государства поблагодарил Президента Словакии за твердую поддержку его страной украинской территориальной целостности, суверенитета, независимости и украинских реформ. "Это позиция настоящего друга и партнера", - отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул: "Мы уверены, что совместно с нашими такими надежными друзьями и адвокатами Украины в Европейском Союзе, мы сможем продолжить наш путь реформ, продолжать кардинальные европейские изменения нашего государства, продолжить наше возвращение в Европу. У меня есть все основания для того, чтобы быть уверенным в этом".

Президент Словацкой Республики Андрей Киска поздравил Украину с введением безвизового режима и отметил, что этот день важен не только для украинцев, но и для словацкого народа: "Дорогие соседи, приветствуем в Европе". "За этим днем скрыто много усилий, скрыто много тяжелой работы. Украина выполнила свои обещания, так же сделал и Европейский Союз", - отметил он.

Андрей Киска призвал Украину продолжать проводить реформы. "Словакия и ее политики будут поддерживать ваше государство, чтобы оно направлялось в Европейский Союз, к которому вы относитесь", - отметил Президент Словакии.

Инф. официального сайта Президента Украины.