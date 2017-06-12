СБУ: Россия использовала соцсети для вторжения в Украину

12.06.2017, 16:32

Россия использовала российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" для подготовки вторжения в Украину. Об этом сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", - заявила Лапутина.

По ее словам, часть групп администрировали с территории России.

"Также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые в некоторых случаях за денежное вознаграждение, что перечислялось через сервис "Яндекс.Деньги", осуществляли акции в ущерб территориальной целостности, суверенитета и безопасности Украины", - добавила она.

30 мая 2017 года, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за развязывание должностными лицами Российской Федерации и АР Крым гибридной войны.

16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины. Об этом сообщает "Українська правда".