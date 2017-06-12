Укргаздобыча за квартал получила почти 8 млрд грн чистой прибыли

12.06.2017, 16:44

Чистая прибыль ПАО Укргаздобыча по итогам первого квартала 2017 г. составила 7,83 млрд грн - против чистого убытка в 355,92 млн грн в аналогичном периоде минувшего года. Соответствующие данные приведены в отчете компании.

Валовый доход Укргаздобычи составил 10,2 млрд грн, в то время как годом ранее - 212,5 млн грн; финансовый результат до налогообложения - прибыль в 9,6 млрд грн, в то время как в первом квартале 2016 г. - убыток в 436,89 млн грн.

Значительное увеличение доходов компании связано с повышением цены добытого газа, которая в период с 1 мая 2016 г. выросла втрое (с 1590 грн/тыс. кубометров до 4850 грн/тыс. кубометров).

Добыча газа в первом квартале 2017 г. выросла на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2016 г. и составила 3,69 млрд кубометров. При этом добыча нефти и газового конденсата сократилась на 4,9% и составила 120,67 тыс. т.

100% акций Укргаздобычи принадлежит государству в лице НАК Нафтогаз Украины. Компания обеспечивает около 75% всей добычи газа в Украине.

Напомним, ранее глава Укргаздобычи Олег Прохоренко заявил, что 2020 г. Украине сможет отказаться от импорта газа за счет увеличения собственной добычи до 20 млрд кубометров. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.