Порошенко утвердил наказание за контрабанду частей оружия

12.06.2017, 16:49

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Теперь Уголовный кодекс дополнен положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия.

За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Закон вступит в действие через 30 дней со дня его публикации.

18 мая 2017 года Верховная Рада пополнила перечень предметов контрабанды деталями огнестрельного нарезного оружия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.