"Укртрансгаз" открыл таможенный склад для трейдеров

13.06.2017, 15:48

Госкомпания "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, на базе 10 газохранилищ открывает таможенный склад, что даст возможность трейдерам более 1000 дней хранить газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) без растаможки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"После годовой совместной работы представителей "Укртрансгаза", НАК "Нафтогаз Украины", Министерства финансов и Энергетической таможни ГФС 1 июня 2017 года приказом No 45 дано разрешение "Укртрансгазу" на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее таможенное оформление газа, который транспортируется на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме "транзит". Также положениями Таможенного кодекса Украины установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, отмечают в компании.

Отныне таможенное оформление газа, который будет поступать из-за рубежа для хранения в украинских ПХГ, осуществляется в режиме "таможенный склад".

"Укртрансгаз" напомнил, что в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения планируется предложить иностранным трейдерам. В первую очередь оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать услуги хранения газа трейдерам из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ - Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове. Украина уже сегодня готова предоставлять услуги по хранению газа объемом более 14 млрд м3 по самой низкой цене в Европе (около 0,4 евро/МВт за цикл хранения), отмечают в "Укртрансгазе".

В компании подчеркнули, что такой шаг по открытию таможенного склада является последовательным элементом долгосрочной стратегии "Укртрансгаза" по интеграции в газовый рынок Европы и созданию газового хаба в Украине.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНИАН.