Минфин подготовил план реформы таможни

13.06.2017, 15:56

Министерство финансов Украины завершило работу над проектом плана действий по реформированию таможни. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Согласно сообщению, Минфин разработал и намерен инициировать ряд законопроектов.

В частности, планируется привести отечественное законодательство в таможенной сфере к стандартам европейского законодательства и правил Всемирной торговой организации, а также развивать международное сотрудничество по вопросам таможенного дела.

Новое законодательство обеспечит эффективный таможенный контроль на основании анализа рисков и будет содействовать развитию торговли, отмечает министерство.

В конце мая Президент Петр Порошенко поручил открыть базы данных таможенных деклараций. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.