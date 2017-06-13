Порошенко уволил двух украинских послов

13.06.2017, 16:17

Президент Украины Петр Порошенко уволил украинского посла в Эстонии Виктора Крыжановского и посла в Южно-Африканской Республике Евгения Бурката. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указы президента Украины No159/2017 и No160/2017 от 13 июня 2017 года были обнародованы во вторник.

Крыжановский был назначен послом Украины в Эстонской Республике при президенте Викторе Януковиче в 2010 году.

Буркат стал послом Украины в Южно-Африканской Республике при президенте Порошенко 20 августа 2016 года. Об этом сообщает BBC Украинская служба.