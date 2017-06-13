Кличко отстранил от должности своего зама из-за поддельного диплома

13.06.2017, 16:29

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения должностных обязанностей руководителя аппарата Киевской горадминистрации Владимира Бондаренко.

Поводом послужило журналистское расследование о том, что у Бондаренко поддельный диплом о высшем образовании. Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на распоряжение КГГА.

Обязанности Бондаренко временно возложены на его заместителя Евгения Ситниченко.

В начале мая программа "Схемы" заявила, что Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Шевченко на основании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Франко. В архиве ЛНУ журналистам сообщили, что Бондаренко не заканчивал обучение и не получал диплом, а в архиве КНУ показали копию диплома бакалавра, якобы выданного Бондаренко Львовским университетом.

Владимир Бондаренко работает с Кличко с 2007 года, тогда он стал его помощником в Киевском горсовете. В 2013-2014 годах был помощником Кличко в Верховной Раде.

С сентября 2014 года руководит аппаратом КГГА.

Ранее сообщалось, что Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко. Об этом сообщают "Українські Новини".