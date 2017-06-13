Новый Совет общественного контроля при НАБУ начал работу

13.06.2017, 17:01

Новый Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 12 июня провел учредительное заседание, сообщает пресс-служба НАБУ.

Во время собрания СГК выбрал главу. Им стал Роман Маселко. Секретарем РГК избрана Галина Янченко. Председатель РГК вместе с Владимиром Рысенко будет входить в состав дисциплинарной комиссии НАБУ.

Совет также делегировал своих представителей в состав конкурсных комиссий. В первой будут работать Галина Янченко, Евгений Грушовец и Сергей Хаджинов, во второй - Алла Юрченко, Виталий Устименко, Александр Пересоляк, в третьей - Назар Первак, Сергей Миткалик и Роман Бочкала.

Выборы нового состава РГК при НАБУ состоялись 31 мая путем открытого интернет-голосования. Свои голоса за 56 кандидатов в члены СГК отдал 17 181 избиратель.

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два его представителя входят в состав Дисциплинарную комиссию Бюро. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".