Этот день в истории: 14 июня

14.06.2017, 09:49

Предлагаем дайджест основных событий и дат 14 июня.

1736 - родился Шарль Огюстен Кулон, французский физик и военный инженер. Экспериментально установил основной закон электростатики (закон Кулона).

1777 - Второй континентальный конгресс принял звёздно-полосатый флаг США.

1811 - родилась Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.

1834 - Исаак Фишер (США) запатентовал наждачную бумагу.

1832 - родился Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создавший четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.

1839 - в Англии состоялась первая Королевская регата в Хенлее.

1900 - Гавайские острова объявлены территорией США.

1905 - начало восстания на броненосце "Князь Потёмкин Таврический".

1927 - умер Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист, драматург, постоянный сотрудник сатирического журнала "Панч".

1928 - родился Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции, кубинский государственный деятель.

1936 - умер Гилберт Кийт Честертон, английский писатель.

1938 - Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.

1944 - в Гамбурге арестован министр иностранных дел Германии И.Риббентроп.

1951 - в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер UNIVAC 1.

1985 - в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между семью европейскими государствами, получивший название "Шенгенского соглашения".

1986 - умер Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.

1995 - умер Роджер Желязны, американский писатель-фантаст польского происхождения.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.