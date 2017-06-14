Этот день в истории: 14 июня

Предлагаем дайджест основных событий и дат 14 июня.
1736 - родился Шарль Огюстен Кулон, французский физик и военный инженер. Экспериментально установил основной закон электростатики (закон Кулона).
1777 - Второй континентальный конгресс принял звёздно-полосатый флаг США.
1811 - родилась Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.
1834 - Исаак Фишер (США) запатентовал наждачную бумагу.
1832 - родился Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создавший четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
1839 - в Англии состоялась первая Королевская регата в Хенлее.
1900 - Гавайские острова объявлены территорией США.
1905 - начало восстания на броненосце "Князь Потёмкин Таврический".
1927 - умер Джером Клапка Джером, английский писатель-юморист, драматург, постоянный сотрудник сатирического журнала "Панч".
1928 - родился Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции, кубинский государственный деятель.
1936 - умер Гилберт Кийт Честертон, английский писатель.
1938 - Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.
1944 - в Гамбурге арестован министр иностранных дел Германии И.Риббентроп.
1951 - в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер UNIVAC 1.
1985 - в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между семью европейскими государствами, получивший название "Шенгенского соглашения".
1986 - умер Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.
1995 - умер Роджер Желязны, американский писатель-фантаст польского происхождения.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.