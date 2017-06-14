Кабмин исключил представителей "Нафтогаза" из состава аукционного комитета по продаже нефти

14.06.2017, 16:12

Кабинет министров Украины исключил представителей национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" из аукционного комитета по продаже добытой в стране нефти, газового конденсата, в связи с конфликтом интересов - компании, входящие в состав "Нафтогаза", одновременно выступают продавцами на аукционах.

Соответствующее постановление, подготовленное Министерством экономического развития и торговли, было принято на заседании правительства в среду, 14 июня.

Ранее в составе комитета находилось по три представителя Минэкономразвития и Минэнергоугля, а также четыре представителя "Нафтогаза", однако теперь от министерств будет по четыре представителя, а от "Нафтогаза" - ни одного.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" - "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", в которой госхолдинг "Нафтогаз" владеет контрольным пакетом акций.

Добыча нефти в Украине в январе-апреле 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,7% - до 515 тыс. тонн. Об этом сообщает УНИАН.