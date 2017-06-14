ЕС отменит плату за роуминг 15 июня

14.06.2017, 16:42

На территории Европейского союза (ЕС) с 15 июня будет отменена плана за роуминг. Соответствующее заявление президента Европарламента Антонио Таяни, премьер- министра Мальты Джозеф Муската и главы Еврокомиссии (ЕК) Жана-Клода Юнкера размещено на сайте ЕК.

"Европейский союз - это объединение людей и облегчение их жизни. Конец платы за роуминг - поистине европейская история успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и связываться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома", - говорят авторы заявления.

Они напоминают, что Евросоюз работал над этим вопросом 10 лет.

10 июня президент Петр Порошенко сообщил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг.

До этого сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации готовит меры по уменьшению платы за услуги международного роуминга. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.