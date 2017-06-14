Суд отстранил от работы главного архитектора Харькова

14.06.2017, 16:47

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю директора департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана - начальнику управления градостроительства и архитектуры Сергею Чечельницкому и отстранил его от должности на время расследования.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда от 9 июня.

9 июня Печерский райсуд также рассмотрел ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух подозреваемых в рамках этого уголовного производства (в начале июня подозрение предъявили Чечельницкому и его заместителю). В одном случае избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 15 миллионов гривен, во втором - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В постановлениях не указаны должности подозреваемых, поэтому определить, к кому какая мера пресечения относится, основываясь на данных из Единого реестра судебных решений, невозможно.

В пресс-службе ГПУ прояснить ситуацию без информационного запроса не смогли.

По заявлению ГПУ, действия начальника управления градостроительства и одного из его заместителей привели к незаконному завладению земельными участками общей площадью 25,1178 га и причинили ущерб территориальной громаде в сумме почти 135 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.