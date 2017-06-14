В Украине появились два новых индустриальных парка

14.06.2017, 16:59

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало Каменка- Бугский индустриальный парк в одноименном городе Львовской области, а также индустриальный парк Винницкий кластер холодильного оборудования.

Каменка-Бугский индустриальный парк площадью почти 25 га предназначен для размещения производств сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и электронной промышленности, комбинированной логистики, производства мебели и стройматериалов, деревообработки.

Винницкий кластер холодильного оборудования занимает площадь в 19,3 га, из которых 8,4 га принадлежит территориальной общине города Винница в лице Винницкого городского совета, а еще 10,9 га - частная собственность Украинской пивной компании. Участки находятся на границе города вдоль автомагистрали Немировское шоссе к основному въезду в Винницу. Основным видом деятельности парка будет производство холодильного оборудования и комплектующих к нему.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что не является поклонником идеи создания индустриальных парков, поскольку в Украине они могут превратиться в офшоры. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.