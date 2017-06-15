Этот день в истории: 15 июня

15.06.2017, 09:40

Предлагаем дайджест основных событий и дат 15 июня.

1215 - английским королём Иоанном Безземельным подписана Великая хартия вольностей.

1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

1565 - Филиппо Бруно под именем Джордано принят в послушники доминиканского монастыря в Неаполе.

1594 - родился Никола Пуссен, французский живописец, крупнейший представитель классицизма, философ, искусствовед и теоретик искусства.

1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1785 - умер Жан Франсуа Пилатр-де-Розье, французский физик, химик, один из пионеров авиации.

1843 - родился Эдвард Григ, норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижёр.

1844 - Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины.

1867 - родился Константин Бальмонт, поэт-символист, переводчик, эссеист, представитель русской поэзии Серебряного века.

1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

1907 - начала свою работу II мирная конференция в Гааге, в которой приняли участие представители 44 стран.

1911 - в США основана компания Computing-Tabulating-Recording Compan, известная сегодня под именем IBM.

1920 - родился Альберто Сорди, итальянский киноактёр и режиссёр.

1941 - родился Иван Миколайчук, актёр, режиссёр, сценарист, композитор, заслуженный артист УССР.

1943 - родился Джонни Холлидей (Жан-Филипп Смет), французский рок-певец, композитор и актёр.

1946 - родился Демис Руссос, греческий певец.

1950 - Западная Германия принята в Совет Европы.

1954 - учреждение УЕФА.

1954 - родился Джеймс Белуши, американский актёр албанского происхождения.

1978 - запущен советский пилотируемый космический корабль "Союз-29".

1996 - умерла Элла Фицджеральд, американская певица, обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации.

2000 - умер Григорий Израилевич Горин (Офштейн), писатель, драматург.

2001 - лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества.

2001 - умер Михаил Глузский, советский актёр театра и кино.

2007 - с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Днепр" запущен немецкий спутник TerraSAR-X.

2010 - умер Юрий Ильенко, украинский кинооператор, режиссёр, сценарист.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.