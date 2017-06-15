Климкин:Для Украины важно, чтобы встреча Порошенко с Трампом состоялась до саммита G-20

15.06.2017, 10:01

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил важность встречи президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и Украины Петра Порошенко до встречи американского лидера с главой РФ.

По его словам, тем самым украинцы будут уверены, что США и РФ не согласуют вопросы, которые затем будут "навязываться" Украине для выполнения.

"Конечно, эмоционально, это для нас важно с точки зрения восприятия, так как у меня иногда спрашивают журналисты, а что, если Трамп встретится первый раз с Путиным, или (они. Ред.) не согласуют что-то, что будет потом каким-то образом навязано Украине? Я однозначно говорю - 100% нет", - заявил Климкин.

В настоящее время в Украине готовят визит Петра Порошенко в США, где он предварительно 20 июня встретится с Дональдом Трампом.

Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии 7−8 июля 2017 года. Об этом сообщают "Факты и комментарии".