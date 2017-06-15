Вследствие ДТП Барна получил незначительные травмы

15.06.2017, 10:04

Депутат Верховной Рады Олег Барна (фракция "Блок Петра Порошенко") госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая на площади Победы в Киеве.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции БПП Тарас Пастушенко.

Пастушенко отметил, что Барна сам ему перезвонил из больницы и сообщил, что получил небольшие травмы, однако состояние не критическое. Других подробностей Пастушенко не сообщил.

Согласно сообщениям СМИ, автомобиль Skoda Superb, в котором находился Барна, попал в ДТП с участием трамвая. В декларации Барны за 2016 год данный автомобиль не указан.

В среду, 14 июня, вечером в Киеве на площади Победы автомобиль Skoda врезался в трамвай, после чего последний сошел с рельс. По информации СМИ, за рулем машины находился народный депутат Украины Олег Степанович Барна. Об этом сообщают "Українські Новини".