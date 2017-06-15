Правительство планирует потратить на земельную реформу почти 900 млн грн

15.06.2017, 15:03

Правительство Украины предлагает Верховной Раде выделить в 2018 году на проведение земельной реформы 453 млн грн.

Согласно в утвержденной Кабинетом министров Бюджетной резолюции, в 2019 году планируется выделить на проведение земельной реформы 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн.

Выделенные средства будут направлены на проведение общенациональной оценки земель, переведение материалов государственного фонда документации по землеустройству в электронный вид, подготовку к продаже земель сельхозназначения, администрирование Государственного земельного кадастра.

Как сообщалось, 4 апреля Международный валютный фонд обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ. Создание в Украине прозрачного рынка земли в МВФ назвали одним из необходимых условий построения современной рыночной экономики.

В конце апреля постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше заявил, что рынок земли в Украине должен заработать до начала 2018 года.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия экономика Украины ежегодно теряет 3,3 млрд долларов из-за моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".