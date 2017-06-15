Геращенко: Неединичные факты сексуальных преступлений на оккупированном Донбассе и в Крыму требуют громкой публичной реакции на международном уровне

15.06.2017, 15:20

О неединичных фактах сексуальных преступлений на оккупированном Донбассе и в Крыму, требующих громкой публичной реакции на международном уровне, сообщила Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе встречи со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Мелани Вервир.

Ирина Геращенко поблагодарила представительницу ОБСЕ за плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку Украины в вопросах введения гендерного равенства в общественно-политической сфере. Политик отметила, что мероприятия ОБСЕ по обсуждению проблематики гендерных вопросов чрезвычайно актуальны, учитывая возможность введения новых идей и механизмов для достижения гендерного равенства женщин и мужчин.

Первый вице-спикер подчеркнула, что в условиях противодействия новым геополитическим угрозам XXI века роль женщин в миротворческих процессах становится более весомой.

Информируя Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам М.Вервир о текущей ситуации в Украине Ирина Геращенко сообщила об увеличении количества женщин в составе Вооруженных Сил Украины по сравнению с показателем 2016 года.

Вместе с тем политик отметила, что только 3209 женщин относятся к офицерскому составу, что не соответствует стандартам НАТО и ЕС. Ирина Геращенко подчеркнула, что среди приоритетных женщины-политики отмечают работу по преодолению гендерных стереотипов в силовых структурах.

Участники встречи констатировали необходимость комплексного противодействия сексуальному насилию в отношении женщин на временно оккупированных территориях Украины.

Первый вице-спикер подчеркнула, что Украина решительно осуждает неприятный случай гендерно-обусловленного насилия по отношению к представительнице СММ ОБСЕ на Донбассе, имевший место 5 мая текущего года.

В ходе встречи представители МФО "Равные возможности" сообщили, что работают над тем, чтобы в текущем году Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Они отметили, что сейчас идет внутренний парламентский диалог о ратификации и изучении опыта Грузии и Польши в этом направлении.

Представительницы МФО "Равные возможности" поблагодарили за содействие ОБСЕ в организации проектов в Украине, направленных на противодействие домашнему насилию. Народные депутаты Украины выразили надежду, что пилотный проект "Полицейская сеть противодействия домашнему насилию", который реализуется при содействии ОБСЕ, станет действенным механизмом для противодействия домашнему насилию в Украине.

В свою очередь госпожа М.Вервир отметила успехи украинских парламентариев во внедрении гендерного равенства, увеличении роли женщин в политике и усилении их воздействия. Кроме этого, Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам заверила в готовности оказания дальнейшей консультативно-совещательной помощи ОБСЕ Украине в вопросах гендерной проблематики.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.