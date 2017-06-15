РАЭС отключила энергоблок из-за срабатывания защиты

15.06.2017, 15:30

Ривненская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) в четверг в 3:17 отключила энергоблок No3 (ВВЭР-1000) действием электрической защиты.Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"15 июня в 3:17 действием электрической защиты отключен от сети энергоблок No3 РАЭС (ВВЭР-1000). Событие квалифицировано уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий ИНЕС. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Причины срабатывания защиты выясняются, подана заявка на остановку энергоблока до 17:00 15 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 четверга в работе находятся 3 энергоблока РАЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1815 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Задымление произошло в блоке No3 Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область).

Ривненская атомная электростанция 20 января подключила к сети энергоблок No3, который в тот же день был отключен в результате срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщают "Українські Новини".