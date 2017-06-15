Двое россиян из партии Навального попросили политическое убежище в Украине

15.06.2017, 16:54

На границе двое граждан России из оппозиционной партии попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром в одном из пунктов пропуска на границе с Россией к представителям Госпогранслужбы Украины обратились двое граждан России. Россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных к нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины", - говорится в сообщении.

Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля заграничные паспорта граждан РФ, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России.

Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

Оба мужчины пропущены через границу установленным порядком и направлены в миграционную службу. Об этом сообщает УНИАН.