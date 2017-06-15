В Еврокомиссии заявили о необходимости разделения функций "Нафтогаза"

15.06.2017, 16:58

Украине необходимо разделение функций "Нафтогаза" по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг) и предоставление доступа к трубопроводам и другой инфраструктуре третьим сторонам.

Об этом сказал Торстен Воллерт, член Европейской комиссии, группа поддержки Украины, руководитель подгруппы по энергетике, во время седьмого Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина.

"На рынке газа в Украине - лучшее законодательство во всей энергетике, но сейчас необходимо провести разделение функций "Нафтогаза", анбандлинг. Это необходимо сделать, и сделать так, чтобы вопрос не был излишне политизирован. Это структурная вещь и часть энергобезопасности, важнейшая задача, которая стоит перед нами. В итоге это приведет к изменению роли потребителей на рынке (они смогут выбирать поставщиков)", - сказал Воллерт.

Также он напомнил о необходимости скорейшего создания Фонда энергоэффективности, который позволит повысить уровень энергетической эффективности зданий и стимулировать развитие энергосберегающих технологий.

В Меморандуме с Международным валютным фондом, который был обнародован Министерством финансов, идет речь о взятых Украиной обязательствах скорректировать социальные нормы в непиковые месяцы и использовать тариф на распределение газа и отопления на основе мощности. Кроме того, о разграничении платы за газ как товар и платы за сервис по его доставке говорится в требованиях "третьего энергопакета" для стран, вошедших в Энергетическое Содружество. Об этом сообщает "Обозреватель".