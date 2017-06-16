Президент вручил награды медикам по случаю Дня медицинского работника

16.06.2017, 15:10

Президент Петр Порошенко вручил медикам награды за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня медицинского работника.

В церемонии награждения также приняла участие супруга Главы государства Марина Порошенко.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден начальник отделения медицинской роты 30-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенант медицинской службы Олег Зимич.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден заведующий отделением государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины" Алексей Слеповой.

Заведующий кафедрой Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Александр Владимиров награжден орденом "За заслуги" II степени.

Также орденом княгини Ольги III степени награжден заведующий отделением коммунального учреждения здравоохранения "Харьковская областная детская клиническая больница No 1" Елена Стародубцева.

Глава государства вручил еще четырем медикам орден "За заслуги" III степени и двум - орден Даниила Галицкого.

Президент присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" 13 медикам и трем - почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Украины".

Почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" присвоено главному научному сотруднику отдела государственного учреждения "Институт геронтологии имени Чеботарева Национальной академии медицинских наук Украины", доктору медицинских наук Виктору Кузнецову и заведующему кафедрой государственного учреждения "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины" , доктору медицинских наук Валентину Потапову.

Кроме того, Глава государства вручил часы и пообщался с награжденными медиками.

Инф. официального сайта Президента Украины.