В Киеве в два раза повысили тарифы на содержание домов

16.06.2017, 15:11

В Киеве городская государственная администрация в два раза увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Новый тариф составляет 6,43 гривни за 1 квадратный метр, говорится в тексте распоряжения КГГА.

Сообщается, что распоряжение принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

Тарифы предусмотрены для 8 327 киевских домов (в целом жилой фонд насчитывает около 11 тысяч многоквартирных домов), которые обслуживают 10 субъектов хозяйствования коммунальной собственности.

Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 гривни за 1 кв. м.

На данный момент средняя цена за обслуживание составляет от 3 до 5 гривень в зависимости от управляющей компании.

В распоряжении подчеркивается, что остается в силе возможность платы за услуги по стимулирующим тарифам с 10% скидкой, при условии, что оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Сообщается, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".