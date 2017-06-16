"Укрнафта" удвоила добычу на двух месторождениях в Западной Украине

16.06.2017, 15:45

Совокупная суточная добыча нефти на 22 скважинах "Укрнафты" на Долинском и Северо-Долинском месторождениях увеличилась на 80 тонн - до 130 т/сутки, что составляет порядка 3,3% суточной добычи нефти и газового конденсата в компании. Об этом сказано в сообщении компании.

Отмечается, что 22 скважины, обслуживающиеся НГДУ Долинанафтогаз, были оснащены новыми электроцентробежными насосами (ЭЦН) повышенной производительности в рамках пилотного проекта. Уже получено дополнительно 11,5 тыс. т нефти и 3,7 млн кубометров газа, заявляют в "Укрнафте".

В настоящее время проводятся работы по оснащению скважин системами дистанционного мониторинга параметров работы УЭЦН.

Компания сообщила, что аналогичные проекты по оптимизации работы скважин реализуются также на восьми месторождениях в Сумской и Черниговской областях.

В 2017 году "Укрнафта" планирует увеличить свою инвестиционную программу до 2,5 млрд грн, реинвестируя все средства, полученные от снижения рентной платы на нефть. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.