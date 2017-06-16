Украина вошла в топ-50 инновационных стран мира

16.06.2017, 15:56

За год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге инновационных стран. Об этом говорится на сайте Global Innovation Index.

Первой среди наиболее инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38 позиции, Россия - 45, Молдова - 54, Беларусь - на 88 месте.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,7.

Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик по 2017 год. Об этом сообщает УНИАН.