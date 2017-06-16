В Днепре суд запретил организацию "Союз советских офицеров"

16.06.2017, 16:03

В Днепре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров". Согласно с постановлением, суд вынес решение, изучив материалы и выслушав показания свидетелей относительно событий марта 2014 года.

По словам одного из свидетелей по делу, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", - сообщила свидетель.

Как отметил в суде другой свидетель, в марте 2014 года на митингах члены организации заявляли, что "ждут "русскую освободительную армию".

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Ответчиком - общественная организация "Союз советских офицеров", которую обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде - в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

1 и 9 мая в Днепре в этом году состоялись митинги, инициированные организацией "Союз советских офицеров". Они прошли с красными флагами и георгиевскими" лентами. Об этом сообщает УНИАН.