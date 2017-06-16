Премьер-министр: Пять ключевых правительственных реформ за год изменят Украину

16.06.2017, 16:43

Пять ключевых реформ, которые Правительство стремится провести при поддержке Президента и Парламента, а именно - пенсионная, земельная, образовательная, медицинская реформы и приватизация, способны изменить страну, усилить экономику и восстановить социальную справедливость за очень короткий промежуток времени.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со стипендиатами программы "Завтра.UA" и "Всемирные студии" в рамках X Ежегодного молодежного форума образовательных программ.

"Перед нами стоит задача обеспечить экономический рост страны, сделать ряд важных реформ. И Правительство сейчас определило их: пенсионная реформа, реформа государственной собственности, земельная и две секторальные реформы - образования, здравоохранения. Пять позиций, которые могут обеспечить нам совсем иную экономическую ситуацию в стране, восстановить социальную справедливость, обеспечить устойчивый экономический рост", - подчеркнул премьер-министр.

Он уверен - после быстрого принятия этих решений при поддержке Президента и украинского Парламента "за год наша страна абсолютно изменится". Владимир Гройсман отметил, что на протяжении многих лет независимости в стране всегда не хватало глубины понимания, каким образом проводить изменения в различных сферах жизни. Но сейчас накоплен необходимый опыт, и Правительство имеет решения, которые приведут страну к переменам.

"Правильная смена системы внутри страны приведет нас к успеху, откроет все возможности для развития нашей страны", - сказал Владимир Гройсман. Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.