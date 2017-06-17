По делу о расстрелах на Майдане опрошены до 70% свидетелей

17.06.2017, 11:58

До 70% свидетелей уже опросили по делу о расстреле на Майдане. Об этом адвокат Виталий Титич заявил в эфире "5 канала".

"Это дело уже больше года рассматривается по существу. Она глобально продвинулась, но я повторяю, там только пострадавших более 150 человек", - сказал он.

На вопрос, сколько свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: "60- 70%".

"Процесс идет, но объективно он еще будет продолжаться довольно долго. Объективно оценивая - до года. Это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва", - резюмировал Титич.

Экс-командир "Беркута" Кусюк, разгонявший Евромайдан в Киеве, замечен уже в форме ОМОНа на митинге в Москве.

В 2014 году Кусюк вместе с 150 работниками "Беркута", причастными к массовым убийствам на Майдане, выехал в аннексированный Крым. Далее, очевидно, экс-командир "Беркута" направился в Россию. Летом 2015 года Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий. Об этом сообщают "Українські Новини".