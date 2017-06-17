В Киеве закрылся офис "Вконтакте"

17.06.2017, 12:00

Киевский офис социальной сети "ВКонтакте" закрыли из-за санкций, сообщает "Громадське".

"Всем сотрудникам предложили продолжить работу в "ВКонтакте" или в холдинге Mail.Ru Group. Конечно, каждый решит для себя самостоятельно, есть ли такая возможность", - сказал пресс-секретарь украинского филиала Влад Леготкин.

28 апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

После запрета "Вконтакте" установил рекорд по количеству посетителей. Об этом сообщает УНИАН.