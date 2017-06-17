Суд прекратил использование газовых месторождений компанией Онищенко

17.06.2017, 13:19

Хозяйственный суд Киевской области признал недействительным договор, заключенный в марте 2014 года между ОАО "ГАО "Черноморнефтегаз" и ЧАО "Пласт" о совместной деятельности по добыче газа на Стрелковом и Архангельском газовых месторождениях. Об этом 17 июня сообщили в Генпрокуратуре.

"Согласно условиям договора "Черноморнефтегаз" внесен в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями. ЧАО "Пласт" обязывался внести 71 млн грн, из которых внес лишь 1 млн грн, при этом незаконно получал от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере чем "Черноморнефтегаз", - отметили в ГПУ.

В результате действия договора государством недополучено около 20 млн. грн. от продажи газа, добытого при осуществлении совместной деятельности.

"Такие действия "Пласта" свидетельствуют о том, что договор был заключен не для достижения общей цели, а с целью получить право пользования недрами Стрелкового и Архангельского газовых месторождений, бесконтрольного распоряжения добытым газом и незаконного управления основными фондами ПАО "НАК "Нафтогаз Украины"(скважинами, сетью подземных газопроводов и т.п.), переданных ответчику как вклад в совместную деятельность", - пояснили в Генпрокуратуре.

ЧАО "Пласт" аффилировано с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн. Об этом сообщает "Українська правда".