В Киеве повысили тарифы на содержание придомовых территорий

17.06.2017, 13:29

Повышенные в 1,5-2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вводятся в Киеве с 1 июля, соответственно платежки с новыми тарифами киевляне получат в августе.

Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"В Киеве планируется корректировка тарифов с 1 июля. Тариф, который с 2010- 2011 годов был неизменным на уровне 3 грн в среднем за 1 кв. м, сейчас изменен на 5,8 грн за 1 кв. м. То есть мы говорим фактически о повышении в 1,5-2 раза", - сказал он.

Пантелеев отметил, что в течение последних двух лет власти города получали обращения коммунальных предприятий, которые исполняют функции по содержанию домов и придомовых территорий, с просьбой скорректировать тарифы.

В то же время, отметил он, власти долгое время отказывали предприятиям, понимая, что есть предел платежеспособности людей в связи с повышением тарифов на другие коммунальные услуги, в частности, теплоснабжение, горячую воду, электричество и т.п.

"Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, и мы вынуждены идти на повышение, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий", - сказал заместитель председателя КГГА.

Пантелеев считает, что повышение тарифов позволит не только сохранить штат работников сферы, но и улучшить качество услуг по уборке.

Он отметил, что остаются льготные механизмы расчета: в случае уплаты до 20 числа, действует льготный тариф, который ниже на 10%.

Власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Соответствующее распоряжение КГГА No668 от 6 июня 2017 обнародовано на официальном сайте киевской власти. Об этом сообщает УНИАН.