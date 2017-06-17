Красный крест направил в оккупированный Донбасс 17 т гумпомощи

17.06.2017, 13:33

Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области очередную партию гуманитарной помощи - 17 тонн строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Грузовой автомобиль с гумпомощью проследовал в ОРДО через пункт пропуска Новотроицкое в пятницу, 16 июня.

"Автомобилем перевозили стройматериалы общим весом 17 тонн. Груз жителям Донецкой области был направлен от Международного комитета Красного креста", - сообщили в ГПСУ.

Также в течение минувших суток в КПВВ Гнутово пограничники обнаружили две машины, которые с нарушениями перевозили товары на сумму почти 120 тысяч гривень.

"Автомобили были загружены трикотажными изделиями, косметикой, средствами для бритья, детскими игрушками, компьютерным оборудованием и т.п. Сейчас транспортные средства переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения", - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что в пятницу пассажиропоток в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения АТО оставался на уровне предыдущих суток, а транспортный поток увеличился.

3 июня 2017 года сообщалось, что на оккупированные территории Донбасса въехали 30 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от посольства Швейцарии в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.