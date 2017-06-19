Зубко: Население задолжало за коммунальные услуги 8,6 млрд грн

19.06.2017, 15:04

Общая сумма долга предприятий теплокоммунэнерго за потребленную энергию составляет 24,6 млрд грн, из которых 12,4 млрд грн были накоплены еще до 2016 г.

Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Что касается долгов, которые были накоплены с 2011 г. Общая сумма долгов сегодня по теплокоммунэнергетике составляет 24,6 млрд грн, из них 12,4 млрд грн - это те долги, которые были созданы по состоянию на 1 января 2016 г.", - сказал Зубко.

По его словам, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги сейчас составляет 8,6 млрд грн.

Вице-премьер также отметил, что за прошлый отопительный период предприятия ТКЭ рассчитались на уровне 113%, а население - 105%.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует дополнительно выделить 15 млрд грн для расчетов по льготам и субсидиям на жилищно- коммунальные услуги. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.