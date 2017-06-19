Зубко: Население задолжало за коммунальные услуги 8,6 млрд грн

Общая сумма долга предприятий теплокоммунэнерго за потребленную энергию составляет 24,6 млрд грн, из которых 12,4 млрд грн были накоплены еще до 2016 г.
Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
"Что касается долгов, которые были накоплены с 2011 г. Общая сумма долгов сегодня по теплокоммунэнергетике составляет 24,6 млрд грн, из них 12,4 млрд грн - это те долги, которые были созданы по состоянию на 1 января 2016 г.", - сказал Зубко.
По его словам, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги сейчас составляет 8,6 млрд грн.
Вице-премьер также отметил, что за прошлый отопительный период предприятия ТКЭ рассчитались на уровне 113%, а население - 105%.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует дополнительно выделить 15 млрд грн для расчетов по льготам и субсидиям на жилищно- коммунальные услуги. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.