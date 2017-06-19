Порошенко о санкциях ЕС против РФ: Цена за агрессию должна расти

19.06.2017, 15:06

Президент Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза о продлении на год санкций против страны-агрессора России за оккупацию Крыма и войну в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить еще на год крымский пакет санкций. Цена за попытку аннексии и агрессию должна расти", - отметил президент.

19 июня 2017 года ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым до 23 июня 2018 года. Решение было принято главами МИД стран Евросоюза без обсуждения.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.