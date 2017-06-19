"Новая почта" запустила электронные деньги

19.06.2017, 15:10

Клиентам "Нова пошта" уже доступны электронные деньги. Процессинг электронных денег работает через платежную систему FORPOST в тестовом режиме. Вскоре она станет частью операционной модели, включая адресную доставку, сообщила пресс-служба компании

В ближайших планах - превратить виртуальный кошелек на полноценное платежное средство для расчетов за покупки, услуги, в т.ч. коммунальные. "Электронные деньги заинтересуют игроков рынка e-commerce, в том числе интернет-магазины, которые осуществляют курьерскую доставку товаров с Нова пошта", - считают в компании.

Эмитентом электронных денег для платежной системы FORPOST стал Альфа-Банк Украина. Электронные платежные средства эмитируются в гривне. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.