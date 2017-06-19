Нацсовет реформ предложил поправки к пенсионной реформе Кабмина

19.06.2017, 16:13

Национальный совет реформ поддержал правительственный закон пенсионной реформы, но предложил свои поправки. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Высказываются разные мысли, разные мнения. Но в конце концов Национальный совет реформ поддержал правительственный законопроект пенсионной реформы. При этом были сделаны некоторые предложения, которые будут рассмотрены на заседании правительства. В случае их принятия, законопроект в новом виде в окончательной редакции поступит в Верховную Раду", - сказал Рева.

Он также уточнил, что предложения Нацсовета не меняют его суть законопроекта.

Он считает, что через день-два законопроект передадут в Верховную Раду.

"Он будет зарегистрирован в Верховной Раде, поступит на рассмотрение в комитеты, начиная с комитета социальной политики, будет рассмотрен на комитете - и потом с выводами комитетов будет передан в сессионный зал и будет рассматриваться депутатами в соответствии с процедурой и регламентом Верховной Рады Украины.

Министр полагает, что законопроект могут принять до парламентских каникул.

Пенсионная реформа не повышает пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 - 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет - в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

В рамках пенсионной реформы также планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает Сегодня.ua.