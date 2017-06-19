Зубко: В этом году украинцы рассчитываются за комуналку на уровне 103%

19.06.2017, 16:17

В этом году население Украины рассчитывается за потребленные коммунальные услуги на уровне 103%, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко во время селекторного совещания в Кабинете министров, посвященного подготовке к прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.

"В этом году, в ходе этого отопительного периода расчеты населения составили 103%, такого практически никогда не было", - сказал Зубко.

Он отметил, что, начиная с 2006 года, расчеты населения за коммунальные услуги колебались на уровне 92-97%.

Вице-премьер также сообщил, что население в этом году заплатило за коммунальные услуги по сравнению с предыдущим годом на 6,6 миллиарда гривень больше.

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2017 года снизилась на 17,3% по сравнению с показателем на конец марта и достигла 8,6 миллиарда гривень.

Задолженность за содержание домов и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,7 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов выросла на 25% - до 400 миллионов гривень.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 7,1% и составила 1,4 миллиарда гривень.

В апреле украинцы уплатили за электроэнергию 2,2 миллиарда гривень (82,7% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец апреля составила 3,8 миллиарда гривень. Задолженность за газоснабжение снизилась на 24,5% и составила 5,7 миллиарда гривень. Об этом сообщает УНИАН.