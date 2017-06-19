Глава Правительства: Необоснованные и несправедливые счета за энергоресурсы являются недопустимым явлением

19.06.2017, 16:23

Необоснованные и несправедливые счета за энергоресурсы, которые сейчас поступают гражданам Украины от энергоснабжающих организаций - после проведения всех сверок, являются недопустимым явлением, и местные власти должны остановить этот процесс.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания с главами областей.

В ходе совещания стало известно, что в некоторых регионах людям приходят дополнительные платежки, в частности, за поставки газа, в то время как никаких оснований для дополнительных начислений нет и нормативных решений о дополнительных платежах не существует. Более того, дополнительные платежи появляются уже после проведения сверок, когда по некоторым домохозяйствам установлен факт экономии субсидий, и люди ожидают выплаты денег за сэкономленные ресурсы, как это предусматривает решение Правительства.

Комментируя такую ситуацию, Глава Правительства обратился к главам областей: "Не дай Бог, чтобы кто-то выставил лишние счета! Будете нести за это персональную ответственность. Подчеркиваю это! Если кто-то в областях выставил людям дополнительные счета - проверьте информацию по всем поставщикам и остановите их".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.