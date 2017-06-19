Зубко: Уровень подготовки социальных объектов к отопительному сезону - более 30%

19.06.2017, 16:23

Сегодня уровень подготовки к отопительному сезону 2017/2018 по социальным объектам (школы, больницы, детсады) составляет более 30%, что соответствует плану. Об этом заявил во время селекторного совещания с регионами вице- премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он подчеркнул, что местное самоуправление должно четко понимать свою ответственность за подготовку к следующему отопительному сезону. Этот вопрос касается не только подготовки домов и социальных объектов, но и расчетов по задолженности ТКЭ и работы с населением местными коммунальными предприятиями.

"Социальные объекты находятся непосредственно в собственности местного самоуправления. И с этого года коммунальные расходы и их оплата также находятся в зоне вашей ответственности. Кроме того, что объекты необходимо готовить к следующему отопительному сезону, также в соответствии с Приказом N76 - проводить их комиссионное обследование", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер подчеркнул, что Правительством был принят порядок обследования состояния зданий и их подготовки к отопительному периоду.

"На сегодняшний день из 11 360 объектов уже подготовлены к следующему отопительному сезону более 28,7%. Поэтому я еще раз акцентирую внимание на усилении работы местного самоуправления в подготовке коммунальных систем, котельных, котлов и водоотведения до начала отопительного сезона", - отметил Вице-премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.