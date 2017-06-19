Правительство готово выделить 50 млн грн на обустройство мусорного полигона для Львова

19.06.2017, 16:25

Кабинет Министров Украины готов рассмотреть решение о выделении из резервного фонда Государственного бюджета 50 млн грн г. Львов для проведения работ по обустройству городского мусорного полигона и обращается в другие регионы страны с просьбой помочь городу в решении мусорной проблемы, но отмечает, что решение проблемы - это обязанность городских властей.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания с регионами.

"Я готов внести предложение на заседание Правительства и выделить 50 млн грн из резервного фонда для области для обустройства полигона, - сказал Владимир Гройсман. - Я хочу сейчас попросить всю страну: если к вам вдруг обратится мэр Львова Андрей Садовый за помощью, очень прошу, если можете - помогите".

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что ответственность за решение проблемы утилизации мусора с городских властей Львова никто не снимает. Более того, в случае предоставления помощи Кабинет Министров просил бы обозначить временные рамки системного решения существующих проблем.

Владимир Гройсман напомнил, что сегодня в Украине существуют тысячи полигонов, и они находятся в ведении местных властей, и именно местные власти решают все технические и технологические вопросы содержания и обустройства мусорных полигонов. "В Украине тысячи полигонов мусора, принадлежащих органам местного самоуправления", - сказал глава правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.